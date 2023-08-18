СМИ: первый сухогруз с сельхозпродукцией после прекращения зерновой сделки вошел в Босфор

По данным телеканала NTV, судно вечером 17 августа прибыло к порту Амбарлы возле Стамбула

СТАМБУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, вышедший 16 августа из порта Одессы, где находился до начала специальной военной операции России, около 07:00 вошел в пролив Босфор. Об этом сообщает телеканал NTV, отмечая, что сухогруз стал первым судном с сельхозпродукцией, вошедшим в пролив после прекращения зерновой сделки.

Судно вечером 17 августа прибыло к турецкому порту Амбарлы у Стамбула. Маршрут сухогруза не сообщается.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.