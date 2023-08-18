БСК перестроила процессы производства ПВХ-С из-за санкций и прекращения поставок

На предприятии зафиксировали снижение объемов производства почти всех основных продуктов

УФА, 18 августа. /ТАСС/. Башкирская содовая компания перестроила процессы производства ПВХ-С из-за прекращения поставок бельгийских инициаторов на фоне западных санкций. Это привело к снижению внутреннего индекса промышленного производства и его объема, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Внутренний индекс промышленного производства АО "БСК" за 1 полугодие 2023 года составил 88,4%. За 2022 год - 89,7 %. Основная причина снижения производственной мощности предприятия была вызвана необходимостью перестройки технологического процесса производства продукции ПВХ-С из-за введения западноевропейскими странами антироссийских санкций и прекращением поставок бельгийских инициаторов", - говорится в сообщении.

На предприятии фиксируют снижение объемов производства почти всех основных продуктов, причинами названы геополитическая нестабильность, санкционное давление и нарушение поставок критически важного сырья, товаров и материалов, а также уменьшение внутреннего потребительского спроса.

"Объем производства товарной продукции (в действующих ценах) за 2022 год составил 56,5 млн рублей. Объем производства товарной продукции (в действующих ценах) в первом полугодии 2023 года составил 26,8 млн рублей", - добавили в компании.

БСК занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и поливинилхлорида в РФ.