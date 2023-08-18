Белгородской области на закупку новых автобусов выделят около 950 млн рублей

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на эти средства планируется купить 42 автобуса большой, средней и малой вместимости

БЕЛГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Около 950 млн рублей федеральных средств получит Белгородская область на обновление регионального парка автобусов. За эти средства планируется купить 42 автобуса большой, средней и малой вместимости, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Недавно я рассказывал, что правительство Российской Федерации выделило Белгородской области 600 млн рублей на приобретение автобусов большой, средней и малой вместимости. Хотел вас порадовать: принято решение еще 350 млн выделить. Это 42 автобуса большой, средней и малой вместимости", - написал Гладков.

По его словам, автобусы большой вместимости будут направлены в Яковлевский городской округ, остальные автобусы - в Губкинский, Грайворонский, Вейделевский, Волоконовский и Красненский округа и районы. "Как только они поступят на территорию Белгородской области, как всегда, торжественно передадим главам. Надеюсь, что пассажиры автобусов - жители окрестных сел и городов - почувствуют изменения в графике движения пассажирского транспорта", - добавил губернатор.