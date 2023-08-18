Чистая прибыль японских корпораций во II квартале выросла на 7% из-за падения курса иены

Она составила 11 трлн иен (почти $75,5 млрд)

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль зарегистрированных на Токийской фондовой бирже японских корпораций во втором квартале текущего года увеличилась на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 11 трлн иен (почти $75,5 млрд). Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на подсчеты банка SMBC.

Одним из главных факторов роста прибыли стало существенное падение курса иены по отношению не только к доллару и евро, но и ко многим валютам азиатских стран. Это повышает доходы корпораций от операций за рубежом при их пересчете в иены. Например, у крупного производителя автомобилей Honda Motor чистая прибыль во втором квартале подскочила в 2,4 раза в годовом исчислении.

В период с апреля по июнь за $1 в среднем давали 137 иен - на 7 иен больше, чем год назад.

Согласно имеющимся прогнозам к завершению финансового года (31 марта 2024 года) чистая прибыль корпораций может сократиться на 1,8%. Эксперты связывают это в первую очередь с ухудшением деловой конъюнктуры в Китае. По данным газеты, японский экспорт в КНР сокращается уже восьмой месяц подряд.