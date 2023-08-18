Назван топ вакансий по интересу среди соискателей в августе

В топ-10 входят вакансии рекрутера, копирайтера, аналитика, переводчика, стикеровщика, SMM-специалиста и упаковщика

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Работа рекрутером и копирайтером пользуется наиболее заметным интересом среди соискателей в России в августе, но наибольшие зарплатные предложения в этом месяце - у SEO-специалистов. Это следует из исследования сервиса "Авито Работа", с которым ознакомился ТАСС.

Анализ проводился в сравнении с августом 2022 года на основе частоты откликов россиян на те или иные вакансии. Согласно исследованию, интерес к работе рекрутером подскочил на 210%, копирайтером - на 170%. Работодатели готовы предложить 78-83 тыс. рублей в месяц на этих позициях.

Самые высокие зарплатные предложения у SEO-специалистов - около 132 тыс. рублей, но, что касается интереса, они занимают лишь девятое место в топ-10 по приросту соискательской активности - он вырос лишь в 1,3 раза.

Аналитики "Авито", говоря об интересе к вакансиям, также выделяют аудиторов и репетиторов - популярность этих профессий выросла на 140 и 130% соответственно. Но аудиторам предлагают на 30 тыс. рублей меньше (51 тыс.), чем репетиторам (82 тыс.).

В топ-10 также входят вакансии аналитика, переводчика, стикеровщика, SMM-специалиста и упаковщика. В "Авито Работе" отметили, что за последний год конкуренция компаний за соискателя выросла на 38%, и это говорит об остром спросе на высококвалифицированных специалистов. "Можно сделать вывод, что рынок труда все еще остается рынком соискателя", - отмечается в исследовании.