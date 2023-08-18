"Воентелеком" улучшит связь в новых регионах РФ и в Крыму

На полях Международного военно-технического форума "Армия-2023" "Воентелеком" представил свои передовые разработки в сфере информационных и телекоммуникационных систем связи

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. "Воентелеком" работает над улучшением связи на новых российских территориях и в Крыму, а также проводит тестирование базовых станций российского производства. На полях Международного военно-технического форума "Армия-2023" "Воентелеком" представил свои передовые разработки в сфере информационных и телекоммуникационных систем связи, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В настоящее время специалисты "Воентелекома" выполняют задачи на новых территориях, [работают над] увеличением покрытия и улучшением связи в Крыму и Севастополе, [занимаются]тестированием базовых станций российского производства", - отменили в ведомстве.

Там также сообщили, что "Воентелеком" ведет разработки новых образцов техники, позволяющих снизить зависимость от импортных систем. А созданный компанией собственный оператор сотовой связи ("ВТК-мобайл") осуществляет строительство сетей и предоставляет услуги связи и сервисы органам власти и спецпотребителю.

"Воентелеком" является специализированной сервисной компанией федерального значения, обеспечивающей интересы государства в области информационной безопасности и телекоммуникаций, а также развитие отечественной науки и промышленности информационных технологий.

Компания также является поставщиком услуг в интересах Минобороны России в области комплексного оснащения объектов связи современным инфокоммуникационным оборудованием, сервисного обслуживания и ремонта ИТ-инфраструктуры и военной техники связи, а также эксплуатационно-технического обслуживания линий и сооружений связи.