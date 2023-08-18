В Казахстане объявили о приватизации Qazaq Air

Начальная цена акций составила около $22,4 млн

АСТАНА, 18 августа. /ТАСС/. Государственный пакет акций казахстанской авиакомпании Qazaq Air выставлен на продажу. Об этом сообщила пресс-служба авиапредприятия.

"Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" объявляет о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций АО "Qazaq Air", - говорится в распространенном сообщении. Указано, что начальная цена акций составляет 10,2 млрд тенге (около $22,4 млн).

В марте власти республики сообщали, что для развития конкуренции на рынке гражданской авиации намерены реализовать 100% акций компаний Qazaq Air и Air Astana.

100% акций Qazaq Air, созданной государством в 2015 году, принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Флот авиакомпании сформирован из пяти самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG и базируется в аэропорту Астаны.