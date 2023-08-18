В ФРГ заявили, что высокие издержки не остановят запрет на технологии Huawei в 5G в стране

Как отметила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, власти республики все еще не завершили проверку компонентов компании

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер не считает высокие издержки германских провайдеров весомым аргументом для блокировки возможного запрета на использование комплектующих китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE в европейских сетях 5G. Об этом она заявила в интервью газете Handelsblatt.

По словам министра, власти республики все еще не завершили проверку компонентов Huawei, однако их запрет неизбежен, если окажется, что они представляют "серьезную угрозу безопасности". В этом случае ее ведомство "не пойдет на поводу у германских операторов, которые ссылаются на [высокие] расходы", подчеркнула глава МВД. Deutsche Telekom и другие компании "должны будут принять меры и закупить комплектующие" других поставщиков, пояснила она.

Фезер также обратила внимание на то, что о рисках безопасности в отношении китайской продукции для 5G сетей "было известно уже давно". "Я считаю, что у провайдеров было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому [запрету]", - добавила министр.

Газета Handelsblatt проинформировала в середине июля, что власти ФРГ могут запретить германским фирмам использовать комплектующие китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE для развития сетей 5G уже до конца 2023 года из-за "рисков безопасности". При этом издание отмечало, что окончательное решение еще не принято. Германские компании в ходе переговоров с МВД стремятся обеспечить для себя гарантии компенсации со стороны государства потерь, которые в случае введения запрета составят несколько миллиардов евро. В то же время действующее законодательство "не предусматривает компенсации в случае запрета <...> компонентов, важных для безопасности", напоминает газета.

В марте власти КНР выразили недовольство по поводу сообщений о возможном запрете использования китайских технологий 5G со стороны германского правительства. Посольство КНР в Берлине назвало подобное решение "поспешным и безосновательным".

В 2020 году Брюссель опубликовал рекомендации по исключению поставщиков оборудования, таких как Huawei, из цепочек поставок для создания 5G-сетей на территории Евросоюза. По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, лишь треть стран - членов ЕС придерживается этих предписаний. К их числу относится Франция.