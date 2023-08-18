Итальянский министр утверждает, что зависимость от газа из РФ практически сведена к нулю

Как отметил Джильберто Пикетто-Фратин, заполненность газохранилищ Италии "в этом году уже превысила 90%"

РИМ, 18 августа. /ТАСС/. Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил о "практически нулевой зависимости" от поставок газа из России.

"Мы можем смотреть на следующую зиму с большим спокойствием, чем в прошлом году. Большая заслуга в этом принадлежит политике диверсификации, которую проводит итальянское правительство. До прошлого года российский газ, поступавший в Европу по трубопроводам, составлял около 40% потребления в ЕС. Сегодня, что касается Италии, мы можем говорить о практически нулевой зависимости", - сказал он в интервью газете Il Messaggero.

Министр отметил, что заполненность итальянских газохранилищ "в этом году уже превысила 90%". "Этот рубеж достигнут на два месяца раньше, чем в 2022 году, - добавил Пикетто-Фратин. - Мы также увеличили долю регазификаторов". В Италии суммарные мощности газовых хранилищ составляют около 17 млрд куб. м.

Ранее итальянское правительство поставило цель отказаться от российского газа к середине 2024 года. До украинского кризиса страна удовлетворяла за счет газа из России почти 40% всей потребности в этом ресурсе, который активно используется в Италии не только для обогрева, но и для производства электроэнергии.