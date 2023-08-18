18 августа, 06:01

МТС запустила платформу для обучения нейросетей

В пресс-службе компании сообщили, что обучать модели на площадке могут крупные корпорации и небольшие стартапы, работающие с искусственным интеллектом

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российский облачный провайдер CloudMTS запустил платформу для обучения нейросетей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о том, что провайдер CloudMTS представил ML-платформу для совместной проектной работы data-команд. Платформа обеспечивает весь цикл машинного обучения в облаке", - сообщили в пресс-службе.

Обучать модели на площадке могут крупные корпорации и небольшие стартапы, работающие с искусственным интеллектом, пояснили в пресс-службе. 

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