В КНР началась тестовая эксплуатация второго по длине судоходного канала страны

По данным China Daily, канал не только позволит удешевить ежегодную стоимость перевозок навалочных грузов на 6 млрд юаней, но и осуществлять орошение сельскохозяйственных угодий

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Движение судов началось в тестовом режиме на втором по величине канале КНР, соединяющем реки Янцзы и Хуайхэ. Об этом сообщила газета China Daily.

"Этот проект сокращает расстояние между реками Хуайхэ и Янцзы на 200 км, делая перевозки грузов по воде более удобными, экономичными и экологически безопасными", - приводит она слова генерального менеджера компании - оператора проекта Чэна Си. Канал проходит через 12 городов провинции Аньхой и соединяет две реки, протекающие через северную и южную части региона. Уже существующие водные пути были "дополнительно удлинены на 355 км", а итоговая протяженность канала составила 723 км, что сделало данное гидротехническое сооружение "одним из самых длинных в стране" и уступающим только Большому каналу Пекин - Ханчжоу. По оценкам специалистов, общая стоимость прокладки водного пути составила 91,3 млрд юаней ($12,5 млрд).

Как отмечает издание, канал не только позволит удешевить ежегодную стоимость перевозок навалочных грузов на 6 млрд юаней ($824 млн), но и осуществлять орошение сельскохозяйственных угодий, а также поможет улучшить экологию реки Хуайхэ и сократить выбросы углерода почти на 1,8 млн тонн в год.

Впервые попытка объединить водные системы рек Янцзы и Хуайхэ была предпринята в начале третьего века китайским военачальником и государственным деятелем Цао Цао (155-220), правителем царства Вэй, одного из основных государств китайской Эпохи Троецарствия (220-280). В 1950-х годах руководитель КНР Мао Цзэдун (1893-1976) также предложил соединить две реки, однако к реализации этой идеи приступили лишь в 2013 году, когда правительство провинции Аньхой официально запустило процесс подготовки к началу строительства. Закладка канала состоялась в декабре 2016 года.