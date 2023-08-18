"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 42,4 млн куб. м через "Суджу"

Хранилища Европы оказались заполнены на целевые 90% к отопительному сезону на несколько месяцев раньше плана

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в первой половине августа 2023 года на 25% ниже прошлогодних, но хранилища Европы оказались заполнены на целевые 90% к отопительному сезону на несколько месяцев раньше плана. Цены на газ продолжают колебаться, и он торгуется по цене около $420 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 18 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку этого объема.

Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда ОГТСУ сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

Осенью 2022 года "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против "Газпрома" за якобы несвоевременную оплату услуг по транспортировке газа по территории Украины. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что это арбитражное разбирательство нелегитимно, и участие российского холдинга в процессе бессмысленно. При этом Россия может ввести санкции против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании, что сделает невозможным любые отношения с ней.

Ситуация на газовом рынке Европы

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 16 августа, согласно данным Gas Infrastructure Europe, составил 15 млн куб. м. В то же время закачка составляла 294 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 90,12% (на 13,54 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится около 99 млрд куб. м газа.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ), считают в российском холдинге.

Температуры в начале текущей недели в Центральной и Западной Европе оказались выше климатической нормы, однако затем они должны войти в климатическую норму. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в июле составляла около 14%, в августе в среднем подросла до около 15%, по состоянию на 17 августа превысила 10%.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы летом замедлились из-за заполненности хранилищ и низких цен. При этом возможные забастовки работников австралийских СПГ-заводов могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 50% от максимума. Средняя цена закупки газа в июле в Европе составляла $337 за 1 тыс. куб. м, в августе - в среднем около $381 за 1 тыс. куб. м.