Российский рынок акций демонстрирует рост ведущих индексов

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,37%, индекс РТС поднимался на 0,38%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи замедлил рост до 0,37% и находится на уровне 3 070,46 пункта, индекс РТС растет на 0,38% и торгуется на отметке 1 032,89 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 077,78 пункта (+0,61%), а долларовый индекс РТС рос на 0,62% до 1 035,36 пункта.

К 10:15 мск курс доллара на торгах Мосбиржи снижается на 0,16% - до 93,62 рубля, евро находится на отметке 101,85 рубля (+0,19%). Курс юаня прибавляет 0,26% и находится на уровне 12,807 рубля.