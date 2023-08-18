Набсовет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал дивиденды за полгода в 19,08 рублей на акцию

Выплаты рекомендовано осуществлять за счет нераспределенной прибыли

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по итогам января - июня 2023 года в размере 19,08 рублей на обыкновенную акцию и 0,22 рублей на привилегированную акцию, следует из сообщения кредитной организации.

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2023 года в денежной форме: по обыкновенным акциям в размере 19 рублей 08 копеек на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 00 рублей 22 копеек на одну привилегированную акцию", - указано в сообщении.

Выплаты дивидендов рекомендовано осуществлять за счет нераспределенной прибыли. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 9 октября 2023 года.

Об итогах полугодия

Согласно сообщению банка, чистая прибыль кредитной организации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2023 года составила 28,4 млрд рублей , в том числе 13,7 млрд рублей за второй квартал 2023 года.

На 1 июля 2023 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 575,8 млрд рублей , увеличившись с начала года на 3,2% При этом корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 2,2%, до 424,2 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 7,3% и достиг 149 млрд рублей.

Средства клиентов на отчетную дату составили 579,5 млрд рублей, сократившись с начала года на 9,6%. При этом 59,1% из всех имеющихся у банка средств клиентов приходятся на средства физических лиц, 40,9% - средства корпоративных клиентов.

Банк "Санкт-Петербург" основан в 1990 году, осуществляет деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара. Чистая прибыль банка по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год составила 47,5 млрд рублей , что в 2,6 раза выше результатов 2021 года.

В феврале 2023 года кредитная организация попала под санкции ряд стран Запада, в том числе под блокирующие ограничения (внесение в SDN-лист) со стороны США. На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США. До введения санкций чуть более 50% акций принадлежали менеджменту банка, в свободном обращении было свыше 36% ценных бумаг.