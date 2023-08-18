Акции банка "Санкт-Петербург" росли на Мосбирже более чем на 5%

Котировки пошли вверх после рекомендации наблюдательного совета выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 19,08 рубля на акцию и публикации отчетности по МСФО за первое полугодие и второй квартал года

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" в ходе торгов на Мосбирже росли более чем на 5%, привилегированные - более чем на 2,5%. Котировки пошли вверх после рекомендации наблюдательного совета выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 19,08 рубля на акцию и публикации отчетности по МСФО за первое полугодие и второй квартал 2023 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным биржи на 10:00 мск, обыкновенные акции росли на 5,44%, до 310 рублей за бумагу. В то же время привилегированные акции компании составляли 82 рубля за бумагу (+2,69%).

К 10:30 мск цена обыкновенных акций замедлила рост до 2,12% и составила 300,31 рубля, стоимость привилегированных акций росла до 79,3 рубля за бумагу (-0,69%).