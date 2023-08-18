В Турции сообщили, что сухогруз Joseph Schulte перевозит контейнеры, а не сельхозпродукцию

Минобороны республики не уточнило, что находится в контейнерах

СТАМБУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции сообщило, что сухогруз Joseph Schulte под флагом Гонконга, который утром в пятницу вошел в Босфор, гружен контейнерами, а не сельхозпродукцией. При этом ведомство не уточнило, что находится в самих контейнерах.

Ранее несколько турецких телеканалов сообщили, что сухогруз, вышедший 16 августа из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, стал первым судном с сельхозпродукцией, вошедшим в пролив после прекращения зерновой сделки.

"Сообщается, что прибывшее с Украины и вошедшее в Босфор судно перевозит зерновые. Данное судно загружено контейнерами, оно не перевозит зерно", - говорится в сообщении министерства.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.