В Узбекистане выдали UVT разрешение на полеты

Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта республики, полеты будут выполняться на самолетах CRJ-200

ТАШКЕНТ, 18 августа. /ТАСС/. Авиационные власти Узбекистана выдали российскому авиаперевозчику UVT разрешение на полеты в республику. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

"Агентством "Узавиация" 17 августа выдано эксплуатационное разрешение на выполнение регулярных полетов в Республику Узбекистан авиакомпании UVT Aero по маршруту Казань - Ташкент - Казань", - говорится в сообщении. Отмечается, что разрешение выдано на основании межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Узбекистаном и Российской Федерацией.

По данным пресс-службы, полеты будут выполняться на самолетах CRJ-200.