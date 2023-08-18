АФК "Система" построит 30 многоэтажных деревянных отелей в туристических зонах России

Как сообщили в пресс-службе застройщика "CLT Девелопмент", строительство первых объектов начнется в 2023 году

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Две компании, входящие в портфель АФК "Система", реализуют проект строительства деревянных многоэтажных отелей в туристических зонах России, сообщила пресс-служба застройщика "CLT Девелопмент".

"ГК "CLT Девелопмент" (входит в АФК "Система") планирует построить 30 типовых мини-отелей из CLT-плит - монолитных панелей из перекрестно склеенных деревянных слоев. Проект реализуется в рамках сотрудничества с одним из крупнейших гостиничных операторов в России - Cosmos Hotel Group, также входящем в портфель АФК "Система", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным компании, отели расположатся в развивающихся туристических регионах страны, в том числе в городах "Золотого кольца". Строительство первых объектов начнется в этом году. Средняя стоимость строительства типового трехэтажного отеля площадью 1 500 кв. м на 52 номера составит 300 млн рублей. На начальном этапе запланировано возведение до 30 экологичных мини-отелей в течение ближайших двух лет.

По словам генерального директора компании-застройщика Павла Карнауха, деревянные гостиницы будут сданы полностью готовыми к эксплуатации, с меблировкой. Максимальный срок строительства под ключ составляет 11 месяцев. "Древесина - самый экологичный из известных строительных материалов. А значит, строительство и дальнейшая эксплуатация таких отелей не окажет негативного влияния на уникальную природу стремительно набирающих популярность туристических локаций внутри страны", - отметил он.

В свою очередь, другой представитель АФК "Система" - президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, сообщил, что подобные гостиничные корпуса из CLT-плит уже используются в нашей стране. В том числе - в Клинском районе Подмосковья, на территории пятизвездочного отеля Cosmos Collection Izumrudny Les. По его мнению, с учетом динамичного развития внутреннего туризма и высокий спрос на качественные гостиницы проект быстровозводимых мини-отель из CLT будет востребован туристической индустрией.

Ранее на совещании по развитию строительной отрасли президент России Владимир Путин потребовал не затягивать работу по повышению доступности деревянного домостроения в стране, завершив разработку нормативной базы. Главе государства рассказали, что Минстрой и МЧС интенсивно занимаются данным вопросом, но, согласно дорожной карте, нормы будут разработаны не ранее начала 2024 года, и это касается прежде всего МЧС.