18 августа, 07:42

Оператор СПГ-терминала в порту Клайпеды увеличил в первом полугодии доходность на 18%

Она составила €42,4 млн

ВИЛЬНЮС, 18 августа. /ТАСС/. Компания Klaipedos nafta, являющаяся оператором терминала сжиженного природного газа (СПГ) и нескольких нефтяных терминалов в государственном морском порту литовской Клайпеды, за первые шесть месяцев текущего года увеличила доходы на 18%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

"Консолидированные доходы компании в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросли на 18% и составили €42,4 млн", - говорится в сообщении.

Еще более значительный рост достигнут по показателю чистой прибыли. "Заработано 8,1 млн чистой прибыли. В прошлом году в этот период предприятие работало убыточно. Убытки составляли €13,8 млн", - отмечается в отчете.

Как заявил генеральный директор Дарюс Шиленскис, результаты деятельности отражают долгосрочные наработки по трансформации компании, диверсификации работы, усилению контроля. Через контролируемый Klaipedos Nafta СПГ-терминал в Литву поступило 87% всего газового импорта.

Государству принадлежат 72,47% акций компании. 10,43% акций находятся во владении концерна Achemos grupe, являющегося владельцем крупнейшего в странах Балтии завода азотных удобрений Achemа. 

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Литва
© Информационное агентство ТАСС
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