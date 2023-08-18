"Континентал Калуга" сменила название

Компания под новым именем "Кордиант Калуга" будет отвечать за работу завода по производству шин в Калуге

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Компания "Континентал Калуга", приобретенная в мае холдингом S8 Capital, переименована в "Кордиант Калуга". Об этом говорится в сообщении компании "Кордиант".

"В рамках завершения сделки по приобретению российских активов немецкой компании Continental AG многопрофильным холдингом S8 Capital и консолидации шинных активов холдинга в единый кластер, компания ООО "Континентал Калуга" переименована в ООО "Кордиант Калуга". Новое юридическое наименование вступило в силу с 17 августа 2023 года", - сказано в сообщении. "Кордиант Калуга", в частности, будет отвечать за работу завода по производству шин в Калуге.

В компании напомнили, что условия о переименовании юридических лиц и смене торговой марки Continental были частью сделки по покупке российских активов немецкой компании Continental AG холдингом S8 Capital. Тогда в периметр сделки вошли завод - производитель шинной продукции в Калужской области и компания-дистрибьютор готовой продукции. Также холдингу был передан шинный бренд Gislaved.

Позднее S8 Capital приобрел 100% акций крупнейшего производителя шин в Центральной и Восточной Европе - "Кордиант". "В настоящее время на базе АО "Кордиант" идет процесс формирования современного шинного кластера, который предоставит своим потребителям широкий ассортимент продукции", - отмечается в сообщении.

Официальная презентация новых шинных брендов и стратегии развития шинного кластера холдинга S8 Capital состоится в декабре 2023 года, добавили в компании.