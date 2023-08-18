Белорусско-китайский индустриальный парк зарегистрировал 17 новых резидентов

Их общее число достигло 113

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" в первом полугодии 2023 года зарегистрировал 17 новых резидентов, теперь их общее число достигло 113. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Белоруссии.

"За январь - июнь в индустриальном парке зарегистрировано 17 новых резидентов из стран ЕАЭС, Китая и Индии с заявленным объемом инвестиций более $37 млн,- говорится в сообщении. - Новые инвестпроекты реализуются в логистике, электронной коммерции, медицине, биотехнологиях, приборостроении и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах". По данным ведомства, общее количество резидентов парка достигло 113, это предприятия с проектами на общую сумму порядка $1,35 млрд.

"В первом полугодии обеспечен рост основных показателей деятельности резидентов парка: объемов производства и выручки от реализации товаров - в 1,6 раза, экспорта - в 1,1 раза, прямых иностранных инвестиций на чистой основе - в 1,5 раза, налогов - в 2,1 раза", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, повышению эффективности работы парка и привлечению новых инвесторов способствует работа над совершенствованием его правового режима. При этом с 4 сентября вступает в силу указ президента, направленный на дополнительное стимулирование развития традиционной и инновационной китайской медицины, на реализацию проектов в области фармацевтики и производства медицинских изделий и оборудования в индустриальном парке.

Индустриальный парк "Великиий Камень" - особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению между КНР и Белоруссией. Он расположен под Минском вблизи национального аэропорта. Согласно указу президента, парк имеет самые крупные налоговые льготы в стране. Резиденты парка представляют десятки стран, среди них компании, занимающиеся производством продукции в сферах электроники, телекоммуникаций, фармацевтики и биотехнологий, машиностроения, новых материалов, производства лазерного оборудования и беспилотных комплексов, искусственного интеллекта. В качестве резидентов индустриального парка могут выступать любые технологичные компании, причем независимо от страны происхождения капитала.