Товарооборот Китая и Украины в январе - июле сократился на 23,6%

Он достиг $4,43 млрд

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Объем китайско-украинской торговли в январе - июле уменьшился на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил примерно $4,43 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Согласно опубликованной статистике, динамика сокращения товарооборота двух стран оказалась менее значительной, чем в январе - июне (минус 31,2%). Из данных ведомства следует, что за семь месяцев текущего года Китай экспортировал на Украину товары на $1,43 млрд (падение на 39,2% в годовом исчислении). Импорт в КНР за тот же период сократился на 13%, примерно до $3 млрд. Положительное сальдо украинской стороны увеличилось по сравнению с аналогичным промежутком 2022 года на 45%, до $1,57 млн.

Украина - ведущий поставщик кукурузы в КНР. Из статистики ГТУ следует, что на этот продукт приходится примерно 54% от стоимости импорта Китая за январь - июль из этой страны. Другие основные товары, традиционно ввозимые оттуда в КНР, - жмых и подсолнечное масло, которые составляют примерно 34%. Среди прочей номенклатуры фигурируют ячмень, ферроникель, соевые бобы, говядина, другая пищевая продукция, сырье и полуфабрикаты. По данным таможни, в первом полугодии Китай не закупал у украинской стороны пшеницу.

Основные статьи китайского экспорта на Украину - литиевые батареи, шины для автобусов и грузовиков, товары широкого потребления, транспортные средства, моторное оборудование, смартфоны и многое другое.

По официальным данным, в 2021 году объем китайско-украинской торговли составил $19,30 млрд, увеличившись примерно на 30%. В 2022 году данный показатель сократился на 60%, до $7,65 млрд.