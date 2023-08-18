Россия заняла первое место по объему ввозимых в Грузию товаров по ж/д во II квартале

На РФ пришлось 53,2% ввозимых в республику грузов

ТБИЛИСИ, 18 августа. /ТАСС/. Грузия во втором квартале текущего года по железной дороге ввезла более 773 тыс. тонн груза, 53,2% из которых пришлось на Россию. Об этом говорится в статистических данных Национальной службы статистики Грузии.

По данным ведомства, 26,7% товаров от общего объема ввозимого груза во втором квартале текущего года приходится на Азербайджан, а 3,3% - на Туркмению. Далее следуют Румыния (2,6%), Турция (2,3%), Китай (1%), Белоруссия (1%) и Казахстан (0,5%).

Во втором квартале 2023 года Грузия вывезла более 318 тыс. тонн товаров, 20% из которых приходится на Казахстан, 11,5% - на Армению, 8,5% - на РФ и 4,3% - на Азербайджан.

Транзитные перевозки во втором квартале превысили 2 млн тонн. 11,3% транзитного груза следовали в Турцию, 7,7% - в Нидерланды, по 6% - в Италию и Китай. 8,9% транзитного груза было отправлено из Бразилии, 3,5% - из Китая, 2,1% - из Турции и 1,7% - из США.

Служба статистики подчеркивает, что 29,6% от общего объема транзитных товаров, перевезенных через Грузию во втором квартале, приходится на каменный уголь, сырую нефть, нефтепродукты и природный газ. 23,6% приходится на руду и другое горнорудное сырье, а 14,1% - на продукты питания, алкоголь и табачные изделия.