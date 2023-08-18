Сухогруз Joseph Schulte перевозит свыше 2 тыс. контейнеров

Минтранс Турции сообщил, что судно под флагом Гонконга прошло через северный створ Босфора в сопровождении буксиров управления береговой охраны

СТАМБУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Сухогруз Joseph Schulte, который утром в пятницу вошел в Босфор, бросил якорь в районе стоянки Стамбульского портового управления в Мраморном море. Судно перевозит 2 114 контейнеров, сообщил Минтранс Турции в соцсети X (ранее Twitter).

"Судно Joseph Schulte под флагом Гонконга прошло через северный створ Босфора в сопровождении буксиров управления береговой охраны, ему была оказана лоцманская услуга. Оно пришвартовано у стоянки Стамбульского портового управления. Контейнеровоз перевозит 2 114 контейнеров", - говорится в сообщении. При этом не уточняется, что находится в самих контейнерах. Не сообщается также конечная точка маршрута судна.

Сухогруз Joseph Schulte, вышедший 16 августа из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, стал первым торговым судном, вышедшим из портов Украины после прекращения зерновой сделки, срок действия которой истек 17 июля.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к навигации в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.