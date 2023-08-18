В МЭР оценили инвестиции в проекты по уже заключенным СЗПК в 2,6 трлн рублей

Замглавы ведомства Мурат Керефов уточнил, что наибольший объем инвестиций по отраслям отмечается, в частности, в сфере добычи полезных ископаемых и химической промышленности

АСТРАХАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Заявленный объем инвестиций в проекты по уже заключенным соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России составляет 2,6 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов в ходе совещания с участием представителей ЮФО и крупного бизнеса Астраханской области по вопросу популяризации механизма СЗПК.

"Объем по стране составляет 58 проектов - это все крупные инвестиционные проекты. Объем заявленных инвестиций по уже заключенным соглашениям о защите и поощрении капиталовложений - 2,6 трлн рублей. <…> Все живые проекты, они находятся на различной стадии реализации, то есть механизм активно у нас используется", - сообщил Керефов.

Он уточнил, что наибольший объем инвестиций по отраслям отмечается в сфере добычи полезных ископаемых, химической промышленности, обрабатывающих производствах, транспорте, сельском хозяйстве. По словам Керефова, наблюдается большой запрос от сферы туризма.

СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и стабилизировать условия предпринимательской деятельности, в первую очередь в налоговой сфере, сфере землепользования и градостроительства. Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ.