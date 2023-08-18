Производители пива предложили значительно расширить географию выращивания хмеля в России

Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов заявил, что текущих мер по развитию хмелеводства не хватает, необходима комплексная государственная программа

ЧЕБОКСАРЫ, 18 августа. /ТАСС/. Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) разработала подпрограмму по развитию хмелеводческой отрасли в России, в которой предлагается значительно расширить географию выращивания хмеля в стране, увеличить площади хмельников и обеспечить фермерские хозяйства саженцами. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

"АПП предлагает значительно расширить географию выращивания хмеля в России, увеличить площади хмельников и обеспечить фермерские хозяйства саженцами. Об этом гласит подпрограмма по развитию хмелеводческой отрасли в России, разработанная ассоциацией", - говорится в сообщении.

Соответствующая инициатива находится на рассмотрении в Минсельхозе РФ, заявил исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов на форуме "Зеленое золото России". По его словам, текущих мер по развитию хмелеводства не хватает, необходима комплексная государственная программа.

"Сегодня объем производимого в России хмеля составляет около 218 тонн, а это не более 5% от необходимого. В условиях санкционного давления, нарушения сложившихся логистических цепочек поставок сырья, оборудования и технологий задача обеспечения пивоваренных предприятий хмелем с перспективой полной независимости индустрии от импортных хмелепродуктов стоит особенно остро", - отметил Мамонтов.

Согласно программе, до 2024 года нужно увеличить площади хмельников с имеющихся в Чувашии 160 га до 4 тыс. га. Также следует расширить географию выращивания этой культуры в регионах, для которых есть подходящие климатические условия, - например, в Курской, Липецкой, Воронежской, Орловской и Белгородской областях. Сегодня хмель в основном выращивается в Чувашии и в Алтайском крае, напомнили в ассоциации. Также АПП выступает за увеличение ассортимента выращиваемых сортов хмеля, организацию выпуска машин и оборудования для его выращивания, уборки и последующей переработки.

Мамонтов подчеркнул необходимость расширить перечень инструментов и размер финансовой помощи хмелеводческой отрасли, в том числе за счет субсидий на закладку хмельников, создание инфраструктуры по переработке хмеля и закупку дорогостоящего оборудования.