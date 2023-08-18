В "Единой России" сообщили, что Хакасия может стать транспортным центром Сибири

Одним из ключевых направлений развития республики является транспортная сфера

ТАСС, 18 августа. Хакасия может стать транспортно-логистическим центром Сибири. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Единая Россия".

Депутат Госдумы Сергей Сокол, избранный от Хакасского одномандатного округа, представил в Черногорске (Хакасия) стратегию развития Хакасии до 2035 года, разработанную парламентарием и экспертной командой. Ранее стратегию поддержало Минэкономразвития России.

"Одним из ключевых направлений развития республики является транспортная сфера. С учетом имеющегося потенциала регион может стать транспортно-логистическим центром Сибири и получить доступ к рынкам", - говорится в сообщении.

Сергей Сокол предложил с помощью механизма особой экономической зоны портового типа привлечь инвестиции в реконструкцию аэропорта Абакана, развивать перевозки по Енисею. Для этого потребуются расчистка русла рек, строительство причалов, судоремонтного завода, терминалов погрузки. По словам Сокола, проект обсуждался с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и получил поддержку. Обсуждаются также перспективы строительства железнодорожной ветки от города Абаза в Китай.