18 августа, 08:46

Белоруссия и РФ подписали соглашение о международных автомобильных перевозках

Документ, в частности, позволит выполнять каботажные автомобильные перевозки грузов по территории России при определенных документом условиях, отметили в пресс-службе министерства транспорта и коммуникации республики

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в рамках выполнения союзной программы подписали соглашение о международных автомобильных перевозках. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и коммуникации республики.

"Сегодня в Москве в рамках выполнения мероприятий союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка подписано соглашение о международных автомобильных перевозках", - говорится в сообщении.

Подписанное соглашение позволит выполнять каботажные автомобильные перевозки грузов по территории России при реализации определенных документом условий, а также к 1 января 2030 года поэтапно перейти к полной безразрешительной системе на осуществление международных автомобильных перевозок грузов.

Подписи под документом поставили главы транспортных ведомств Белоруссии России Алексей Ляхнович и Виталий Савельев. 

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