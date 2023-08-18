В Думе намерены до ноября принять законы в интересах холдингов с российским происхождением

По мнению председателя профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, особенно важно ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию в ключевых секторах и отраслях экономики

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. В Госдуме до конца ноября могут принять ряд законов, направленных на исполнение поручение президента РФ по возврату контроля над отечественными компаниями, утраченного из-за санкций, притом что многие решения в этом направлении уже были приняты нижней палатой парламента ранее. Об этом сообщил в беседе с ТАСС председатель профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ").

"Для реализации данного поручения нами принят ряд законов, которые позволяют российским компаниям, имеющим активы или зарегистрированным за рубежом, быстро перерегистрироваться в Россию", - сказал он. По мнению Гаврилова, особенно важно ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию в ключевых секторах и отраслях экономики, в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах в тех случаях, когда возможность их редомициляции блокируется или не предусмотрена законодательством государства, в котором такая компания зарегистрирована.

"До ноября мы примем еще несколько законов, которые будут актуальны для многих холдингов с российскими корнями. Ведь они обычно выстраивались так, что верхняя компания находится в офшоре и управляется трастом, и наша задача - создать аналог той самой удобной зарубежной юрисдикции. Один из ранее принятых нами законов позволяет, например, в российском суде забрать у иностранной компании права на российские активы, это актуально, в частности, для Х5 Group, Ozon, HeadHunter, различных дочерних структур АФК "Система" и других публичных компаний", - пояснил депутат. Он напомнил, что, согласно закону, российские владельцы смогут запускать процедуру лишения прав на российские активы своих иностранных структур и передачи этих активов российскому юрлицу. Это касается тех компаний, которые не могут по различным причинам выполнять корпоративные процедуры из-за санкций, не могут расплатиться с акционерами, не могут управлять бизнесом и так далее.

По словам главы профильного комитета, сначала такая практика будет внедряться в отношении экономически значимых организаций, то есть компаний, которые имеют существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и безопасности России. "Если редомициляция затруднена, то компаниям предлагаем "инкорпорацию" в САР. <...> Либо же перевод активов напрямую, восстановление контроля над предприятиями и обеспечение их бесперебойной работы. Плюс налоги и дивиденды остаются в нашей стране", - отметил Гаврилов.

Регистрация в РФ спасет компании от банкротства

По словам парламентария, зарегистрировавшись в РФ, компании смогут спокойно анализировать, куда и как им можно расти. "Сейчас в Европе установлен рекорд по банкротству компаний, с каждым кварталом число банкротств в ЕС растет на 10%. Мы спасаем компании от банкротства в ЕС. Если они не вернутся в Россию, то им там, в Европе и США, развиваться точно не дадут, а за долгий период санкций они в лучшем случае там просто "закуклятся", не смогут расти, никто не даст им там не только правовой защиты, но и возможности развиваться на собственные средства", - полагает Гаврилов.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума, правительство РФ в срок до 30 ноября должно создать механизм восстановления утраченного из-за недружественных действий контроля над российскими компаниями. В документе отмечается, что кабмин должен обеспечить запуск механизма, позволяющего восстановить контроль над отечественными компаниями в случаях, когда такой контроль осуществляется через иностранные юрлица и фактически утрачен из-за санкций в отношении Российской Федерации, российских граждан и организаций, в том числе "за счет замены принадлежащих российским лицам акций холдингов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, на акции российских компаний, входящих в такие холдинги".