Свыше 700 россиян старше 85 лет имеют свой бизнес в качестве ИП

Замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила, что из них 56% - это женщины и 44% мужчин

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Число россиян, имеющих свой бизнес в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), в возрасте старше 85 лет достигло 714 человек по данным на 18 августа 2023 года. Об этом ТАСС рассказали в Минэкономразвития.

"Цифры показывают нам, что возраст не является преградой для развития бизнеса. Больше всего ИП в возрасте от 85 лет действуют в ЦФО, ЮФО и СЗФО, что пропорционально соответствует общей структуре МСП", - отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

По ее данным, из них 56% - это женщины и 44% мужчин.

Как ранее сообщал ТАСС, число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 20 лет с января по апрель 2023 года в России выросло почти на 10% - с 44 тыс. до 49,5 тыс. человек. При этом ИП до 30 лет стало больше на 6% и достигло 529 тыс. против 500 тыс. годом ранее.

По данным Минэкономразвития на середину июля 2023 года, общее число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в РФ составляет 3,9 млн человек.