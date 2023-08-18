Valeo продает свой бизнес в России

Как отметили в компании, продажа бизнеса НПК "Автоприбор" позволит сохранить рабочие места 158 российским сотрудникам

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Французская компания Valeo, специализирующая на производстве запчастей, продает свой бизнес в России НПК "Автоприбор". Об этом говорится распространенном пресс-релизе французской компании.

"Компания Valeo сегодня объявляет о подписании соглашения с компанией НПК "Автоприбор" о передаче ей всех производственных активов по созданию коробок передач в России", - отмечается в заявлении.

Как уточнили в Valeo, это решение позволит сохранить рабочие места 158 российским сотрудникам. "Valeo сохранит право выкупа в течение 10 лет, начиная с шестого года", - указали в компании.

Во французской компании отметили, что ее оборот в России составлял менее 1% от оборота группы.

По итогам первого полугодия 2023 года, общая выручка компании увеличилась на 19% и составила €11,2 млрд.