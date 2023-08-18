В Турции к концу года прогнозируется инфляция на уровне 59,46%

Лира продолжит обесценивание, считают участники анкетирования, проведенного Центробанком страны

СТАМБУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Инфляция в Турции к концу года прогнозируется на уровне 59,46%, считают участники анкетирования, проведенного Центробанком (ЦБ) страны в августе. В нем приняли участие 40 представителей финансовых рынков, говорится в сообщении регулятора.

Второй актуальный вопрос анкеты касался ожиданий участников рынков относительно политики ЦБ в отношении учетной ставки. Если в июле ее прогнозировали к концу года на уровне 19,17%, то сейчас ожидают, что ставка в декабре составит 19,19%.

Центробанк Турции в июне впервые за более чем два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, в июле он довел ее до 17,5%.

По мнению участников анкетирования, национальная валюта Турции продолжит обесцениваться, а курс к концу года составит 29,82 турецкой лиры к $1. В августе они отмечали, что курс составит 28,46 лиры к $1. По состоянию на пятницу лира торгуется в соотношении 27,11 к $1.

В начале этого года за $1 давали 18,8 лиры. Резкий обвал турецкой валюты начался после президентских и парламентских выборов в мае, а также вслед за принятым ЦБ решением повысить учетную ставку до 15%.