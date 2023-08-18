Резидент "Технополис Москва" увеличил объемы производства более чем в два раза

Этого удалось достичь благодаря использованию на предприятии нового оборудования и автоматизированных систем

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания-производитель пластиковой тары "Легопласт" - расширила линию товаров новыми категориями и увеличила объемы производства своей продукции в 2,2 раза. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"По сравнению с результатами первого квартала 2023 года предприятие во втором квартале увеличило объемы производства более чем в два раза - на 122%. Компания расширила ассортимент товаров ящиками и контейнерами с услугой индивидуального брендирования. <…> В реальных цифрах объем вырос с 1 тыс. единиц продукции в первом квартале года до 2,2 тыс. во втором. Ключевым фактором стало использование на предприятии нового оборудования и автоматизированных систем", - сказал руководитель ведомства Владислав Овчинский.

Отмечается, что компания реализует инновационный подход к промышленному производству - применяет модель экономики замкнутого цикла, что подразумевает максимальное вовлечение в производство вторичных ресурсов и минимизацию негативного влияния на природу. А также применяет принципы ESG-трансформации производства и выстраивает стратегию развития в соответствии с ними.

"Производственные мощности компании позволяют выпускать более 400 тыс. единиц продукции в год. Клиентоориентированность в производстве, которая заметно возросла после того, как компания начала реализацию ряда крупных проектов, сочетается со льготами, которые ОЭЗ "Технополис Москва" предоставляет резидентам. Эти условия позволяют компании выпускать конкурентоспособную продукцию, предлагать своим клиентам наиболее выгодные условия сотрудничества", - поделился генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.