Казначейские кредиты одобрили 18 регионам России на обновление автобусных парков

Уже распределили все предусмотренные для закупки автобусов 50 млрд рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Заявки 18 субъектов России на получение казначейских кредитов, которые будут направлены на обновление автобусных парков, одобрены правкомиссией по региональному развитию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

"Не так давно рассказывал об обновлении автобусных парков с помощью специальных казначейских кредитов (СКК). По конкурсному отбору одобрили новые заявки 18 регионов на получение СКК и теперь уже распределили все предусмотренные для закупки автобусов 50 млрд рублей", - написал он.

Он отметил, что всего благодаря специальным казначейским кредитам жители 73 регионов страны получат более 6 тыс. новых современных автобусов.

Ранее глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов на заседании президиума Госсовета сообщал, что потребность всех регионов России в новых автобусах до 2030 года оценивается в 65 тыс. машин.

Механизм казначейских кредитов запущен в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства "Инфраструктурное меню". Оператором программы выступает Фонд развития территорий.