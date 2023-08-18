Инвестиции в газохимический комплекс под Астраханью оцениваются в 200 млрд рублей

Проект предполагает создание 600 рабочих мест

АСТРАХАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Инвестиции в газохимический комплекс по производству пластика, который будет построен в Астраханской области, оцениваются в 200 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Казбек Хадиков в рамках совещания с участием представителей ЮФО и крупного бизнеса Астраханской области по вопросу популяризации механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

"Работаем над запуском инвестиционного проекта "Каспийская инновационная компания" по созданию газохимического производства с объемом инвестиций более 200 млрд рублей. Проект предполагает создание 600 рабочих мест. Ожидаемые налоговые поступления от проекта к 2030 году составят более 34 млрд рублей", - сообщил Хадиков.

Он также добавил, что реализация инвестпроектов снизит объем госдолга на 1,5 млрд рублей.

"На территории области реализуются шесть новых инвестиционных проектов <...> , пять из которых - на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос". Общий объем инвестиций составляет порядка 47 млрд рублей. Проекты реализуются в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства и логистики. Реализация данных проектов позволит списать задолженность региона перед федеральным бюджетом в сумме порядка 1,5 млрд рублей", - сказал Хадиков.

Ранее со ссылкой на власти Астраханской области сообщалось, что завод по производству пластика будет включать производственные мощности по пиролизу, производству полиэтилена и гексена-1, хранению продукции и полупродуктов, а также все необходимые инфраструктурные объекты. Предприятие будет перерабатывать этановую фракцию и производить 650 тыс. тонн ПВХ и 430 тыс. тонн каустической соды в год. Получаемую продукцию планировалось экспортировать и реализовывать на внутреннем рынке. Повышенное внимание при реализации проекта уделят вопросам экологии, так как современные технологии позволяют организовать процесс таким образом, чтобы вред окружающей среде не наносился.

В 2017 году между ООО "Каспийская инновационная компания" (инвестор проекта) и ПАО "Газпром" был подписан меморандум о взаимодействии. Компания "Газпром" по условиям меморандума является поставщиком сырья для производства полиэтилена. Со ссылкой на областные власти сообщалось, что объект, который ранее инвестор планировал разместить на территории особой экономической зоны "Лотос" под Астраханью, будет построен вблизи Астраханского газоперерабатывающего завода к 2026 году.