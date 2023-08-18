Казначейство уменьшило оценку дефицита бюджета РФ в первом полугодии до 2,35 трлн рублей

Как отметили в ведомстве, доходы федерального бюджета за этот период составили 12,38 трлн рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ за первые шесть месяцев 2023 года составил 2,35 трлн рублей при дефиците, утвержденном сводной бюджетной росписью, в 3,78 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах Федерального казначейства РФ.

Ранее Министерство финансов РФ сообщало, что дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке, в январе - июне 2023 года составил 2,59 трлн рублей. При этом объем доходов составил 12,38 трлн рублей, что на 12% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. Расходы же составили 14,98 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19%.

Согласно данным Казначейства, доходы федерального бюджета за первое полугодие составили 12,38 трлн рублей, а расходы - 14,73 трлн рублей. Таким образом, расходы снизились на 245 млрд рублей относительно предварительной оценки Минфина.

Дефицит консолидированного бюджета РФ, по данным Казначейства, за первые шесть месяцев 2023 года составил 2,19 трлн рублей против предварительной оценки Минфина в 2,46 трлн рублей. Доходы консолидированного бюджета РФ составили 25,66 трлн рублей, а расходы - 27,85 трлн рублей. Консолидированные бюджеты субъектов РФ сведены с профицитом в 755,9 млрд рублей при утвержденном сводной бюджетной росписью дефиците в 2,54 трлн рублей, а бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов - с профицитом в 113,2 млрд рублей при ожидаемом к концу года дефиците в 34 млрд рублей. Дефицит бюджетов государственных внебюджетных фондов составил 710 млрд рублей при запланированном профиците в размере 64,7 млрд рублей.

Согласно федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", доходы федерального бюджета в 2023 году должны составить 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), а расходы - 29,05 трлн рублей (19,4% ВВП). Таким образом дефицит федерального бюджета должен составить 2,92 трлн рублей, или 2% ВВП. В июле министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью ТАСС, что дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году составит 2-2,5% ВВП, однако точный его размер будет ясен по итогам третьего квартала.