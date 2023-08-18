Эксперт считает, что маршрут судна Joseph Schulte можно использовать для перевозки зерна

Директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи не исключил, что случай с контейнеровозом может стать поводом для активизации дипломатических контактов между Москвой и Анкарой

СТАМБУЛ, 18 августа. /ТАСС/. Маршрут, по которому из Одессы проследовал сухогруз Joseph Schulte, может стать альтернативой черноморскому зерновому коридору для вывоза из украинских портов сельхозпродукции. Такое мнение высказал ТАСС директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи, комментируя выход первого торгового судна из портов Украины после прекращения зерновой сделки.

"Этот временный маршрут может стать альтернативой зерновому коридору. Украина в данном случае ничего не нарушала, сухогруз Joseph Schulte не нарушал морские границы России, а проследовал через территориальные воды Румынии и Болгарии далее к берегам Турции. Если турецкая сторона не препятствовала прохождению судна [через проливы], то и у нее к нему нет претензий. К тому же в данном случае оно не перевозило сельхозпродукцию", - сказал эксперт.

При этом он обратил внимание на тот факт, что временный маршрут проходит через воды стран НАТО.

На вопрос, могут ли по этому маршруту в перспективе следовать другие суда, уже с зерном, собеседник ответил утвердительно. "Да, могут. И если это будут не военные суда, то причин для их недопуска на основе Конвенции Монтрё в проливы [Босфор и Дарданеллы] у Турции нет", - заметил он.

Эксперт не исключил, что случай с контейнеровозом может стать поводом для активизации дипломатических контактов между Москвой и Анкарой.

По данным Минтранса Турции, сухогруз Joseph Schulte под флагом Гонконга перевозит 2 114 контейнеров. После заправки у Стамбульского портового управления в Мраморном море судно взяло курс на греческий порт Пирей, откуда проследует в Китай. Ранее сообщалось, что Joseph Schulte утром в пятницу прошел через северный створ Босфора в сопровождении буксиров управления береговой охраны. 16 августа контейнеровоз вышел из Одессы, где находился до начала специальной военной операции.

О "временных коридорах"

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.