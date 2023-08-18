Решение приняли на первом заседании Попечительского совета Фонда развития центра

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Попечительский совет ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде возглавил помощник президента РФ Максим Орешкин. Решение принято голосованием на первом заседании Попечительского совета Фонда развития ИНТЦ, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Максим Орешкин возглавил попечительский совет ИНТЦ "Валдай". Решение принято голосованием на первом заседании попечительского совета Фонда развития инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника - Валдай". В состав совета вошли 16 человек. Среди них - представители Роскосмоса, АО "Концерн радиоэлектронные технологии", Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", Института системного программирования имени В. П. Иванникова, ОКБ-планета, ПАО "Сбербанк", федеральных профильных ведомств и администрации президента", - отмечается в сообщении.

На совете обсудили направления развития ИНТЦ "Валдай". Ректор НовГУ имени Ярослава Мудрого Юрий Боровиков напомнил, что научно-технологический центр создан по поручению президента РФ Владимира Путина для совместной работы ученых, студентов и бизнеса. Скоро на базе инновационной долины появится первая на Северо-Западе "Школа 21", а следующим этапом развития станет создание центра полупроводникового материаловедения.

"Среди членов совета - абсолютно все организации, которые работают или планируют работать с нашим регионом. Состав попечительского совета отражает весь спектр задач, который может быть у нашей инновационной долины. С каждым членом попечительского совета есть конкретный проект. Это совместные научные исследования, создание дочерних подразделений в долине, новых производств. В состав попечительского совета вошли профессионалы высочайшего уровня, лидеры технологического суверенитета страны. Уверен, что работа совета будет максимально эффективной", - приводятся в сообщения слова главы региона Андрея Никитина.

Боровиков также сообщил совету, что в рамках федерального проекта по беспилотным авиационным системам в Новгородской области создается научно-производственный центр. Никитин добавил, что первыми испытают площадку специалисты отрасли на соревнованиях под названием "Дронница", которые второй год проходят на территории Новгородской области.