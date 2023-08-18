"Триколор кино и ТВ" оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Роскомнадзор составил протокол на компанию из-за размещения в видеосервисе художественного фильма "Игра с ключами"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Московский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 1 млн рублей Национальную спутниковую компанию, владеющую видеосервисом "Триколор кино и ТВ", за публикацию на платформе фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности НАО "Национальная спутниковая компания" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Суд назначил штраф в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, протокол на компанию составил Роскомнадзор из-за размещения в видеосервисе художественного фильма "Игра с ключами". Накануне из-за этой же картины суд оштрафовал на 200 тыс. рублей шеф-редактора НАО "НСК" Анатолия Слепенкова.

22 июня фильм сняли с публикации, за май его успели просмотреть на 122 устройствах.

Ранее в августе штрафы в размере 1 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений петербургские суды назначили компаниям Okko и "Ростелеком".