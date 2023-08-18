Ozon с 21 августа установит единый график работы для всех пунктов выдачи заказов

Они будут функционировать с 09:00 до 21:00

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon с 21 августа установит для всех пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России единый график работы - с 09:00 до 21:00, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"По графику с 09:00 до 21:00 уже работало более 80% всех пунктов выдачи заказов Ozon. С 21 августа мы установим его для всех точек, чтобы клиентам было удобно ориентироваться на единое время работы, где бы они ни забирали заказы", - рассказали в Ozon.

В компании указали, что заранее предупредили партнеров об изменениях, чтобы у них было время на подготовку. Одновременно в Ozon готовы сделать исключение в виде индивидуального графика работы ПВЗ, если пункт находится в здании или другом объекте, где недоступны устанавливаемые часы работы.

Ozon - одна из крупнейших интернет-компаний в России. Оборот от продаж (GMV, включая услуги) Ozon по итогам 2022 года увеличился на 86% по сравнению с предыдущим годом и составил 832,2 млрд рублей. Кроме России, компания также присутствует в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.