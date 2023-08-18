"Россети" обеспечили электроснабжение Международного фестиваля спорта в Екатеринбурге

Мероприятие пройдет с 19 по 31 августа с участием студенческих команд из стран БРИКС, ШОС и государств-участников СНГ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Россети" подготовили электросетевой комплекс Екатеринбурга к проведению Международного фестиваля университетского спорта. Фестиваль пройдет с 19 по 31 августа с участием студенческих команд из стран БРИКС, ШОС и государств-участников СНГ, говорится в сообщении компании.

В электроснабжении мероприятия задействованы подстанции и линии электропередачи под управлением филиала компании "Россети" - МЭС Урала, филиала "Россети Урал" - "Свердловэнерго" и АО "Екатеринбургская электросетевая компания". В том числе главный центр питания Екатеринбурга - подстанция 500 кВ "Южная", отмечается в сообщении.

В ходе подготовки проведены осмотры электросетевых объектов, противоаварийные тренировки оперативного персонала, организована работа Ситуационно-аналитического центра, который круглосуточно мониторит обстановку на объектах электроэнергетики. С 17 по 31 августа введен режим технологической тишины, который запрещает любое ведение работ сторонними организациями в охранной зоне электрической сети, задействованной в обеспечении электроэнергией объектов и инфраструктуры фестиваля.

Международный фестиваль университетского спорта станет единственным крупным международным спортивным событием в России в 2023 году. Соревнования состоятся по 14 видам спорта - бадминтону, баскетболу, боксу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. В мероприятии примут участие студенческие команды из 37 стран.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.