В Белоруссии заявили о возможном выходе на рост ВВП в 3,8% по итогам 2023 года

Прогноз по инфляции составляет 7%, сообщил заместитель министра экономики Андрей Картун

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Белоруссия по итогам 2023 года может выйти на целевой параметр роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 3,8%, прогноз по инфляции - 7%. Об этом заявил журналистам заместитель министра экономики Андрей Картун.

"В целом нет предпосылок для того, чтобы мы не достигли целевого роста в 103,8%. Он просматривается, но все зависит от того, какая сложится внешняя конъюнктура", - сказал Картун, его цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, экономика вплотную приблизилась к прогнозной траектории развития. "Экономика вплотную приблизилась к так называемой целевой траектории. Мы ожидаем, что за девять месяцев будет достигнут целевой параметр - 3% роста ВВП, - сказал замминистра. - Здесь есть определенный эффект низкой базы прошлого года по некоторым отраслям, но в целом мы видим, что экономика не сбавляет обороты и ежемесячно растет".

Он заметил, что эффект низкой базы начнет снижаться к октябрю, темпы роста экономики будут замедляться, но прогнозы по итогам года в целом позитивные. "Прогноз по инфляции по году - 7%. Это целевой параметр", - сказал Картун.

Рост ВВП Белоруссии в январе-июле составил 2,9% по сравнению с январем - июлем 2022. Годовая инфляция в июле составила 2,7%. Согласно параметрам прогноза социально-экономического развития республики рост ВВП по итогам 2023 года запланирован в размере 3,8%, инфляция - на уровне не более 7-8%.