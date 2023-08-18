18 августа, 10:55

В Астраханской области заявили, что реализация инвестпроектов снизит объем госдолга

Речь идет о сумме в 1,5 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Реализация шести инвестпроектов в Астраханской области в сфере сельского хозяйства, обрабатывающего производства и логистики позволит властям списать задолженность перед федеральным бюджетом на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил зампредседателя правительства Астраханской области Казбек Хадиков в рамках совещания с участием представителей ЮФО и крупного бизнеса Астраханской области по вопросу популяризации механизма СЗПК.

"На территории области реализуются шесть новых инвестиционных проектов <...> , пять из которых - на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос". Общий объем инвестиций составляет порядка 47 млрд рублей. Проекты реализуются в сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства и логистики. Реализация данных проектов позволит списать задолженность региона перед федеральным бюджетом в сумме порядка 1,5 млрд рублей", - сказал Хадиков.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Астраханская область вошла в число субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости. В общем объеме госдолга уже несколько лет отсутствуют коммерческие кредиты.

ОЭЗ "Лотос" создана в Наримановском районе Астраханской области постановлением правительства РФ для формирования крупномасштабного судостроительного кластера, развития высокотехнологичных отраслей промышленности. Резидентами ОЭЗ являются компании из России, Ирана и других стран. 

Теги:
РоссияАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация