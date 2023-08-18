Цаликов предложил создать совместные лаборатории центров ИИ на базе технополиса "Эра"

Первый заместитель министра обороны РФ принял участие в пленарном заседании конгресса "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" в рамках форума "Армия-2023"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов принял участие в пленарном заседании конгресса "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" в рамках форума "Армия-2023", которое прошло под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

На заседании Цаликов предложил рассмотреть возможности сотрудничества исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта с технополисом "Эра". "Для организации взаимодействия с созданными при непосредственной поддержке правительства России центрами искусственного интеллекта целесообразно развернуть на базе технополиса совместные лаборатории, предоставляющие научно-технологические компетенции этих центров", - сказал Цаликов.

В пленарной сессии также приняли участие заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, генеральный директор группы компаний "Инфовотч" Наталья Касперская, руководитель научного комплекса "Искусственный интеллект и техническое зрение" ГосНИИАС Юрий Визильтер, руководитель исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НИУ ВШЭ Алексей Масютин, а также руководитель исследовательского Центра доверенного искусственного интеллекта ИСП РАН Денис Турдаков.