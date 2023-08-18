Mercedes отзывает более 230 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с топливным насосом

Речь идет о внедорожниках GLC и GLE, а также автомобилях подразделения Mercedes-AMG

БЕРЛИН, 18 августа. /ТАСС/. Mercedes-Benz отзывает 231 249 автомобилей в Китае из-за проблем с топливным насосом. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление Государственной администрации по регулированию рынка Китая.

Речь идет в том числе о внедорожниках GLC и GLE, а также автомобилях подразделения Mercedes-AMG.

В июне Mercedes-Benz отозвал 143 тыс. автомобилей в США также из-за проблем с топливным насосом. Решение касалось моделей C-, E- и S-класса, а также внедорожников GLC, GLE и GLS, произведенных в период с 2021 по 2023 год. В прошлом году компания Mercedes-Benz уже была вынуждена отозвать большую партию машин из-за возможных проблем с тормозами. Тогда под отзыв подпали около 1 млн автомобилей по всему миру, включая модели GL и R-класса, выпущенные в период с 2004 по 2015 год.