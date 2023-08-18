Белоруссия и Россия проведут либерализацию автомобильных перевозок в пять этапов

В 2025 году планируется сделать безразрешительной систему перевозок грузов в страны СНГ

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Белоруссия и Россия проведут либерализацию автомобильных перевозок до 2030 года в пять этапов. В 2025 году планируется сделать безразрешительной систему перевозок грузов в страны СНГ. Об этом сообщил журналистам министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович по итогам подписания соглашения между странами о международных автомобильных перевозках.

"С 1 января будущего года мы открываем первый этап, но вообще всего [предусмотрено] пять этапов. И постепенно к 2030 году мы выйдем на безразрешительную систему, на полную либерализацию автомобильных перевозок", - сказал Ляхнович, которого цитирует агентство БелТА.

По его словам, в соответствии с соглашением, в 2025 году планируется сделать безразрешительной систему перевозок грузов в страны СНГ. "2026 год - это отдельные страны Европейского союза, которые отложили немножко на потом из-за санкций. Ну и 2030 год - это полная безразрешительная система", - пояснил министр.

Ляхнович также отметил, что соглашение должно пройти процедуры ратификации в двух странах.

Ранее посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой говорил, что Минск и Москва начнут с 2024 года реализацию плана по либерализации международных автоперевозок в третьи страны. При этом планировалась, что с 1 января 2024 года будут отменены разрешения на перевозки с Сербией и балканскими странами, с 2025 года - в рамках всех стран СНГ, с 2026 года - со всеми странами ЕС и Великобританией, и с 2030 года - вообще со всеми странами.