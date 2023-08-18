Чернышенко оценил эффект от внедрения ИИ в России за этот год в 400 млрд рублей

К 2025 году он составит 1 трлн рублей, добавил вице-премьер

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Экономический эффект для организаций от снижения операционных расходов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) по итогам 2023 года составит 400 млрд рублей, а к 2025 году достигнет 1 трлн рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе форума "Армия-2023".

"По оценке экспертов, к концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций за счет снижения с помощью этих технологий ИИ достигнет 400 млрд рублей. Я думаю, что на самом деле это скромная оценка", - сказал он.

К 2025 году эффект от внедрения ИИ составит 1 трлн рублей, добавил вице-премьер.

По словам Чернышенко, в 2022 году общий объем рынка ИИ в РФ составил 650 млрд рублей, ежегодный прирост достигает 20%, подчеркнул он.