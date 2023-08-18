Терминал КТК под Новороссийском работает штатно

С начала года отгружено 40,5 млн тонн нефти

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском работает в штатном режиме, с начала года с него отгружено уже 40,5 млн тонн нефти, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"В настоящее время работа терминала осуществляется в штатном режиме. Проведено техническое обслуживание грузовых систем всех трех ВПУ. По состоянию на 18 августа 2023 года с начала года отгружено 40,5 млн тонн нефти, обработано 370 танкеров", - сказали в компании.

В пятницу в грузовом терминале в Новороссийске на улице Маркова загорелись деревянные палеты, площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м. Пожарные ликвидировали возгорание.

Ранее в Минэнерго Казахстана сообщили, что произошедший пожар на грузовом терминале порта Новороссийск не отразился на отгрузке казахстанской нефти через морской терминал.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Морской терминал КТК оснащен выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.