"Юникредит банк" введет комиссию за внесение наличных долларов и евро

Она составит 5%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российский "Юникредит банк" с 28 августа установит комиссию в 5% за внесение наличных долларов и евро на банковские счета. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.

"С 28 августа 2023 года "Юникредит банк" вносит изменения в "Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц - клиентов банка", - указано на сайте банка.

Согласно опубликованным обновлениям, комиссия за прием наличных долларов и евро для зачисления на банковские счета составит 5%. При этом возможность приема наличных денежных средств в долларах или евро в сумме свыше 100 тыс. определяется по согласованию с банком.

Ранее несколько банков в РФ также заявили о введении комиссии за внесение наличной валюты. В частности, банк "Ренессанс кредит" с 16 августа ввел комиссию в 10% от суммы при внесении в кассах свыше 10 тыс. долларов и евро в день.