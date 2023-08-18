Ловозерский ГОК перешел под полный контроль Росатома

Госкорпорация становится собственником полного цикла - от добычи до производства редкоземельных металлов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство РФ передало Ловозерский горно-обогатительный комбинат (Мурманская область) Росатому под полный контроль. Об этом сообщает пресс-служба горнорудного дивизиона Росатома - АРМЗ.

Согласно распоряжению правительства РФ №2198-р от 15 августа 2023 года, Российская Федерация передает в качестве имущественного взноса в госкорпорацию "Росатом" находящуюся в федеральной собственности долю размером 25,03% от уставного капитала ООО "Фин-Проект", являвшегося 100-процентным участником ООО "Ловозерский ГОК". Ранее в мае 2023 года правительство РФ передало Росатому 74,97% уставного капитала ООО "Фин-Проект".

Ловозерский ГОК - единственное в России предприятие, которое добывает и обогащает лопаритовую руду. Далее лопаритовый концентрат направляется на Соликамский магниевый завод (СМЗ), акции которого в настоящее время также готовятся к передаче Росатому. На СМЗ из лопаритовой руды извлекают редкоземельные металлы для дальнейшего использования в российской промышленности.

В настоящее время СМЗ производит высокочистые химические соединения редкоземельных металлов, тантала, ниобия, титановой губки и металлического магния по уникальным технологиям, обеспечивающими потребности и развитие высокотехнологичных отраслей промышленности. Ежегодно предприятие выпускает 15 тыс. т магния, 2,5 тыс. т редкоземельных металлов, 1 тыс. т ниобия и тантала, более 1,5 тыс. т титана. В процентном выражении это все выпускаемые в РФ соединения редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4-5% губчатого титана.

Таким образом, госкорпорация становится собственником полного цикла - от добычи до производства редкоземельных металлов.